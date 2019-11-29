رئيس مجلس القضاء يتهم 'جيوشاً الكترونية' بالترويج لترشيحه لمنصب رئيس الوزراء

اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الجمعة، ما سماها "جيوشاً ألكترونية" بالترويج لخبر ترشيحه رئيسا للوزراء بدلا عن عادل عبد المهدي.
وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أبدى اعتراضه وانزعاجه بشدة على انتشار خبر ترشيحه رئيسا للوزراء بدلا عن عادل عبد المهدي، ونفى ذلك نفيا قاطعا".
ونقل المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، عن زيدان تأكيده بأن "شائعات ترشيحي يروج لها الجيش الإلكتروني لاحد الطامحين بمنصب رئيس الوزراء، والهدف منه تسقيط الاسماء التي من الممكن ان تطرح لهذا المنصب، وهذا التسقيط المبكر يأتي كخطوة استباقية من هذا الطامح وجيشه الإلكتروني لتحريض المواطنين ضد اي شخص يطرح اسمه لهذا المنصب".
وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، انه سيقدم كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب بطلب استقالته.
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