أنباء عن استقالة امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي

وقالت وكالة الانباء العراقية إن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي قدم، اليوم الجمعة، الاستقالة من منصبه".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه سيقدم استقالته من منصبه إلى البرلمان.