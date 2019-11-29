الكربولي يدعو الكتل التي اصرّت على بقاء عبد المهدي بمنصبه لاقناعه بتقديم استقالته

دعا عضو مجلس النواب محمد الكربولي، الجمعة، القوى السياسية التي اصرّت على بقاء عبد المهدي بمنصبه لاقناعه بتقديم استقالته.
ونوه الكربولي، الى أن "اليوم وبعد ان قالت مرجعية النجف قوله المتضامن مع السخط الشعبي فان على القوى السياسية التي اصرت على بقاء عبد المهدي اقناعه لتقديم استقالته طواعية والا فان البرلمان بانتظار كتاب رئيس الجمهورية لسحب الثقة منه واقالته".
يشار الى أن المرجع الاعلى علي السيستاني دعا خلال خطبة، اليوم الجمعة، مجلس النواب الى اعادة خياراته بالحكومة التي انبثقت منه، كما دعاه الى الاسراع باقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
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