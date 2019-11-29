الحكيم يطالب البرلمان بعقد اجتماع عاجل لتنفيذ الخطوات التي دعت إليها المرجعية

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الجمعة، البرلمان بعقد اجتماع عاجل لتنفيذ الخطوات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا.
وشدد الحكيم على ضروة "مواصلة اجتماعات البرلمان دون انقطاع للانتهاء من اقرار قانون انتخابات منصف يعتمد الدوائر الفردية وقانون مفوضيتها بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة".
كما طالب "الجهات القضائية بإجراء التحقيق العاجل والفوري بالأحداث التي شهدتها محافظتا ذي قار والنجف الاشرف"، داعيا المتظاهرين "للحفاظ على سلمية تظاهراتهم وفرز العناصر المندسة التي تريد بالعراق والعراقيين الشر والانجرار نحو الفوضى والاقتتال الداخلي".
ودعا المرجع الاعلى علي السيستاني، اليوم الجمعة، مجلس النواب الى اعادة خياراته بالحكومة التي انبثقت منه، كما دعاه الى الاسراع باقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
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