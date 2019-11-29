المرجع السيستاني يدعو البرلمان الى اعادة خياراته بالحكومة التي انبثقت منه

دعا المرجع الاعلى علي الحسيني السيستاني، الجمعة، مجلس الى اعادة خياراته بالحكومة التي انبثقت منه، كما دعاه الى الاسراع باقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ونقل معتمد المرجعية في كربلاء احمد الصافي خلال خطبة الجمعة عن المرجع الاعلى قوله، "بالنظر الى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإنّ مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب".



وأضاف، أن "مجلس النواب مدعوّ الى الاسراع في اقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي"، لافتا الى أن "التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور سيكلّف البلاد ثمناً باهضاً وسيندم عليه الجميع".