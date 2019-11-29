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المرجع السيستاني يدعو المتظاهرين السلميين الى تمييز صفوفهم وطرد المخربين

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دعا المرجع الاعلى علي الحسيني السيستاني، الجمعة، المتظاهرين السلميين الى تمييز صفوفهم وطرد المخربين.
ونقل معتد المرجع الاعلى في كربلاء، أكد الصافي عن المرج الاعلى قوله، إن "المرجعية تؤكد على رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة، وضرورة أن لا تترك عرضة لاعتداءات المندسين وأضرابهم".

ودعت المرجعية، المتظاهرين السلميين الى أن "يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أياً كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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