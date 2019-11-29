المرجع السيستاني يدعو المتظاهرين السلميين الى تمييز صفوفهم وطرد المخربين

ونقل معتد المرجع الاعلى في كربلاء، أكد الصافي عن المرج الاعلى قوله، إن "المرجعية تؤكد على رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة، وضرورة أن لا تترك عرضة لاعتداءات المندسين وأضرابهم".

ودعت المرجعية، المتظاهرين السلميين الى أن "يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أياً كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".