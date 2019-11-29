المرجع السيستاني يدعو المتظاهرين السلميين الى تمييز صفوفهم وطرد المخربين

دعا المرجع الاعلى علي الحسيني السيستاني، الجمعة، المتظاهرين السلميين الى تمييز صفوفهم وطرد المخربين.
ودعت المرجعية، المتظاهرين السلميين الى أن "يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أياً كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".
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