نائب عن الديمقراطي الكردستاني يوضح ابرز النقاط الخلافية بشأن قانون الانتخابات

وقال الدوبرداني في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون انتخابات مجلس النواب وبعد استكمال القراءة الثانية له به الكثير من الملاحظات، فبعض فقرات القانون تتعارض من الدستور، وننتظر الايام المقبلة من خلال تكثيف الجهود بين اللجان والقوى السياسية بغية الخروج بصيغة نهائية ترضي الجميع وتلبي المطالب الجماهيرية".واضاف الدوبرداني، ان "من بين النقاط التي فيها مخالفة للدستور هي عدد اعضاء المجلس المقبل ضمن مسودة القانون، في وقت ان الدستور حدد تمثيل مقعد واحد لكل 100 الف نسمة"، لافتا الى ان "تقارير الاحصاء السكاني لوزارتي التجارة والتخطيط تشير الى ان تعداد السكان الحالي هو تقريبا 38 مليون نسمة بالتالي نحتاج الى تعديل دستوري للمضي بتلك المادة".

واكد الدوبرداني، ان "نقطة الخلاف الاخرى هو الية احتساب الفائزين فهناك من يريد 100% لفائز الاعلى اصواتا وهنالك من يريد نسبة 50% للفائز الاعلى ومثلها للقوائم، كما ان هناك نقطة خلاف حول الدائرة الانتخابية هل ستكون دائرة واحدة ام دوائر متعددة"، موضحا ان "هناك وجهات نظر اخرى تتعلق بقضايا الكوتا والتمثيل النسوي ومزدوجي الجنسية، اضافة الى مواد اخرى عديدة بحاجة الى تنضيج"، مشددا على ان "ضغط الشارع سيكون له الدور الكبير في اختزال الخلافات والخروج بصيغة نهائية تلبي الطموحات الجماهيرية".



وكان مجلس النواب انهى بجلسته التي عقدت، الاثنين 25 تشرين الثاني 2019 القراءة الثانية والمناقشة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب.