الصحف الفرنسية: العراق يغرق بالعنف والحكومة اختارت القمع

وكتبت صحيفة "ليبراسيون"، ان "الحكومة اختارت القمع للاحتجاجات التي بدات منذ تشرين الاول الماضي"، مضيفة "هناك 380 شخص قتلوا وجرح أكثر من 15000".

اما صحيفة "لوموند" برزت الاحداث في محافظتي ذي قار والنجف، وبينت انه "في الناصرية ، المدينة التي منها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، قتل 25 متظاهرا وأصيب أكثر من 250 بجراح في غضون ساعات قليلة من وصول تعزيزات الشرطة من بغداد الى المحافظة".



واضافت ان "المحتجين لم يتراجعوا، فأضرموا النار أولا في مقر الشرطة ثم حاصروا القيادة العسكرية للمحافظة، ثم شكلوا بآلاف موكب جنازة تكريما للمتظاهرين الذين قتلوا في وسط المدينة، متحدين بذلك حظر التجول وصرخوا بأنهم سيبقون هناك حتى سقوط النظام".