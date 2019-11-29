الخليج 365/باريس/ علي ناجي .. سلطت الصحف الفرنسية، اليوم الجمعة، الضوء على التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات، والتي ادت الى سقوط ألاف الضحايا، مشيرة الى أن العراق يغرق بالتظاهرات والعنف.
وكتبت صحيفة "ليبراسيون"، ان "الحكومة اختارت القمع للاحتجاجات التي بدات منذ تشرين الاول الماضي"، مضيفة "هناك 380 شخص قتلوا وجرح أكثر من 15000".
اما صحيفة "لوموند" برزت الاحداث في محافظتي ذي قار والنجف، وبينت انه "في الناصرية ، المدينة التي منها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، قتل 25 متظاهرا وأصيب أكثر من 250 بجراح في غضون ساعات قليلة من وصول تعزيزات الشرطة من بغداد الى المحافظة".
واضافت ان "المحتجين لم يتراجعوا، فأضرموا النار أولا في مقر الشرطة ثم حاصروا القيادة العسكرية للمحافظة، ثم شكلوا بآلاف موكب جنازة تكريما للمتظاهرين الذين قتلوا في وسط المدينة، متحدين بذلك حظر التجول وصرخوا بأنهم سيبقون هناك حتى سقوط النظام".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحف الفرنسية: العراق يغرق بالعنف والحكومة اختارت القمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.