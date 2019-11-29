القضاء الأعلى يشكل هيئة تحقيقية بشأن عمليات قتل المتظاهرين

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الجمعة، عن تشكيل هيئة تحقيقية من نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار بشأن عمليات قتل المتظاهرين. وقال المتحدث باسم القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس القضاء الأعلى يشكل هيئة تحقيقية من ثلاثة نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضية".



وشهدت محافظة ذي قار فجر اليوم، صدامات بين المتظاهرين المعتصمين والقوات الامنية ادت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

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