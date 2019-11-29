طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الجمعة، القضاء العراقي بإنزال القصاص العادل بقتلة المتظاهرين السلميين في الناصرية والنجف وبغداد وبقية المحافظات، مبينة ان عدم محاسبة المفسدين كان سبباً هيجان الشارع ووصول الأمور الى ما وصلت اليه اليوم .
وأضافت نصيف ان تبعات الفساد انعكست على الشعب العراقي بكل شرائحه الاجتماعية، فالخريج لايجد فرصة عمل، والمتقاعد لايكفيه راتبه التقاعدي الضئيل الذي لايعادل سنوات خدمته، والقطاعات الخدمية والصحية والتعليمية في أسوأ أحوالها، وبالنتيجة الشعب نفد صبره ونزل الى الشارع يطالب بحقه ".
وبينت ان سقوط هذا العدد من الشهداء والجرحى اثناء التظاهرات وقمعهم بهذه الوحشية وسفك دمائهم الطاهرة هو جريمة يندى لها جبين الإنسانية، فيا حسرتي على كل أم تشاهد فلذة كبدها يقتل على أيدي السفلة تجار الدماء، ثم تذهب دماء الشهداء هدراً ولا يحاكم القتلة على جرائمهم ".
وشددت نصيف على "ضرورة إسراع القضاء العراقي بإنزال القصاص العادل بقتلة المتظاهرين السلميين، وأن تكون السلطتان التنفيذية والتشريعية بمستوى هذه الأحداث الجسيمة التي يمر بها البلد، وأن تتعاملا مع الشعب على أنه صاحب السلطة في هذا البلد وكلمته يجب ان تكون مسموعة، وكل من يستهين بدماء العراقيين يجب ان ينال جزاءه العادل ليكون عبرة لغيره ".
كانت هذه تفاصيل خبر نصيف تعزو 'هيجان الشارع' الى عدم محاسبة المفسدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.