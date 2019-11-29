مسؤول ايراني: جماعة 'داعش' تنوي انتهاك حرمة كربلاء والنجف

اتهم المساعد الخاص للشؤون الدولية لرئيس مجلس الشورى الايراني، اليوم الجمعة، السعودية واميركا باستداف ما وصفه "ديمقراطية وسيادة واستقلال العراق". وقال حسين امير عبداللهيان، عبر تدوينة له على موقع تويتر، إن جماعة "داعش" دخلت الساحة مستغلة الزي المدني العراقي وبدعم كل من السفارتين السعودية والاميركية في بغداد، وتنوي انتهاك حرمة كربلاء المقدسة والنجف الاشرف.



وأضاف أنه "دون أدنى شك أن مكر اعداء العراق سيرتد عليهم" على حد وصفه.

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