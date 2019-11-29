جبهة النجيفي: الحكومة تفتح باب الحرب الأهلية وتورط القوات الامنية

وقالت الجبهة في بيان اطلعت عليه، الخليج 365، إنه "لم يكن الدم في يوم ما وسيلة لاستمرار حكومة فقدت مصداقيتها أمام الشعب"، مشددة أنه "ليس من الممكن أبدا أن تكون دماء شبابنا في الناصرية والنجف إلا شارة سقوط لمن استهدفهم".وأضافت انه "وفي الوقت الذي تدين جبهة الإنقاذ والتنمية بأشد العبارات حمام الدم، فإنها تؤكد على رؤيتها المعلنة بضرورة استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة مؤقتة مهمتها اعداد قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة، يعقب ذلك حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة تؤسس لمرحلة جديدة لا يكون دم المتظاهرين هدفا يسفح في الساحات والشوارع، بل يكون الشباب طاقة عظيمة للنهوض، وبناء وطن يعز مواطنيه".

واعتبرت أن "الحكومة والماسكين بالسلطة يفتحون باب الحرب الأهلية باعتماد الحل العسكري لمعالجة أزمتهم مع الشعب الثائر، ويورطون القوات الأمنية معهم في قضايا السياسية والأحزاب والقمع الشعبي".



وتابع البيان "ليعلم أصحاب هذا النهج أن التظاهرات السلمية ستتحول إلى جيوش متصدية للهيجان الحكومي ضدهم، ما يعني ذهاب العراق نحو المجهول الذي حذرنا منه ، ولم نزل نحذر".

وختم البيان بالقول،"بئس السلطة التي تتلبس بعار القتل وقمع الشعب الثائر ضد الفساد والظلم".