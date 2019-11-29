جبهة النجيفي: الحكومة تفتح باب الحرب الأهلية وتورط القوات الامنية

اتهمت جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، اليوم الجمعة، من اسمتهم الحكومة والماسكين بالسلطة، بفتح باب "الحرب الاهلية" في البلاد، فيما شددت على ضرورة استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة مؤقتة مهمتها اعداد قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة
وقالت الجبهة في بيان اطلعت عليه، الخليج 365، إنه "لم يكن الدم في يوم ما وسيلة لاستمرار حكومة فقدت مصداقيتها أمام الشعب"، مشددة أنه "ليس من الممكن أبدا أن تكون دماء شبابنا في الناصرية والنجف إلا شارة سقوط لمن استهدفهم".
وأضافت انه "وفي الوقت الذي تدين جبهة الإنقاذ والتنمية بأشد العبارات حمام الدم، فإنها تؤكد على رؤيتها المعلنة بضرورة استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة مؤقتة مهمتها اعداد قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة، يعقب ذلك حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة تؤسس لمرحلة جديدة لا يكون دم المتظاهرين هدفا يسفح في الساحات والشوارع، بل يكون الشباب طاقة عظيمة للنهوض، وبناء وطن يعز مواطنيه".
واعتبرت أن "الحكومة والماسكين بالسلطة يفتحون باب الحرب الأهلية باعتماد الحل العسكري لمعالجة أزمتهم مع الشعب الثائر، ويورطون القوات الأمنية معهم في قضايا السياسية والأحزاب والقمع الشعبي".
وختم البيان بالقول،"بئس السلطة التي تتلبس بعار القتل وقمع الشعب الثائر ضد الفساد والظلم".
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