مصدر يكشف عن نية الحلبوسي تقديم استقالته في جلسات البرلمان الأسبوع القادم

كشف مصدر مطلع، الخميس، عن نية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تقديم استقالته في جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ينوي تقديم استقالته من منصبه خلال جلسات البرلمان المقرر عقدها الأسبوع القادم". يذكر ان بغداد وعدد من المحافظات تشهد منذ اكثر من شهر تظاهرات كبيرة تطالب بالخدمات والقضاء على الفساد والفاسدين، لتتوسع المطالب وتتضمن اقالة الحكومة وجميع الاحزاب المشاركة فيها واجراء انتخابات مبكرة باشراف اممي، حيث رافقت التظاهرات مصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين ادت الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بين الجانبين.

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