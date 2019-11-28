بالصور.. اخماد حريق اندلع في بناية تجارية بالوثبة

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افاد مصدر امني، الخميس، بأنه تم اخماد حريق اندلع في بناية تجارية بساحة الوثبة في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الدفاع المدني اخمد حادث حريق اندلع داخل مخزن للدراجات الهوائية في بناية تجارية بمنطقة ساحة الوثبة وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".
واضاف ان "ذلك تم بمشاركة ست فرق اطفاء"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق باسباب اندلاعه".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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