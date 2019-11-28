اصابة ضابط في الشرطة باطلاق نار وسط كربلاء

افاد مصدر امني، الخميس، باصابة ضابط في الشرطة باطلاق نار وسط كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا النيران على دورية متوقفة قرب مركز المدينة ما اسفر عن اصابة ضابط بجروح".
وأعلنت قيادة شرطة كربلاء، الخميس، عن اصابة عدد من القوات الامنية بهجوم في "رمانتين" وسط كربلاء.
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