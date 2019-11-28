الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

اصابة ضابط في الشرطة باطلاق نار وسط كربلاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

افاد مصدر امني، الخميس، باصابة ضابط في الشرطة باطلاق نار وسط كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا النيران على دورية متوقفة قرب مركز المدينة ما اسفر عن اصابة ضابط بجروح".

 

وأعلنت قيادة شرطة كربلاء، الخميس، عن اصابة عدد من القوات الامنية بهجوم في "رمانتين" وسط كربلاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة ضابط في الشرطة باطلاق نار وسط كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا