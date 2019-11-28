شرطة النجف تفرض حظراً للتجوال حتى صباح الغد

اعلنت شرطة النجف، الخميس، عن فرض حظر للتجوال حتى صباح الغد. وقالت الشرطة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف تفرض حظرا للتجوال حتى صباح الجمعة". واعلنت قيادة شرطة النجف، امس الاربعاء، عن فرض حظر للتجوال في المحافظة.

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