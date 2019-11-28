الحلبوسي يوافق على عقد جلسة طارئة للبرلمان الاحد المقبل

وقال مجلس النواب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئاسة مجلس النواب تدعو السيدات والسادة النواب للحضور إلى جلسة خاصة تعقد يوم الأحد، 1 - كانون الأول، تتناول تطورات الأوضاع في محافظة ذي قار".وأضاف البيان، أن "رئاسة مجلس النواب تدعو اللجنة القانونية إلى الاستمرار بمناقشة مشروع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي واستكمال جميع الملاحظات لعرضهما على التصويت".

وتابع، أن "رئاسة مجلس النواب تؤكد أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي".

يشار الى أن النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي أعلن، اليوم الخميس، عن جمع تواقيع برلمانية لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب السبت المقبل لمناقشة تطورات الاوضاع.