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الحلبوسي يوافق على عقد جلسة طارئة للبرلمان الاحد المقبل

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وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، على عقد جلسته طارئة للمجلس الاحد المقبل، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانوني مفوضية الانتخابات وانتخابات مجلس النواب.
وقال مجلس النواب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئاسة مجلس النواب تدعو السيدات والسادة النواب للحضور إلى جلسة خاصة تعقد يوم الأحد، 1 - كانون الأول، تتناول تطورات الأوضاع في محافظة ذي قار".

وأضاف البيان، أن "رئاسة مجلس النواب تدعو اللجنة القانونية إلى الاستمرار بمناقشة مشروع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي واستكمال جميع الملاحظات لعرضهما على التصويت".

وتابع، أن "رئاسة مجلس النواب تؤكد أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي".

يشار الى أن النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي أعلن، اليوم الخميس، عن جمع تواقيع برلمانية لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب السبت المقبل لمناقشة تطورات الاوضاع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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