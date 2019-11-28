أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الخميس، عن اصابة عدد من القوات الامنية بهجوم في "رمانتين" وسط كربلاء.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "ضرب رمانة هجومية من قبل المتظاهرين المندسين باتجاه القوات الامنية في منطقة حي البلدية وسقوط عدد كبير من القوات الامنية".
وأضافت القيادة، أنه "تم ايضا ضرب رمانة هجومية آخرى قرب الكطتل الكونكريتية القريبلة من ساحة فلكة زيد بدون خسائر".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة كربلاء تعلن اصابة عدد من عناصرها في هجوم بـ'رمانتين' وسط المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.