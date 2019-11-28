شرطة كربلاء تعلن اصابة عدد من عناصرها في هجوم بـ'رمانتين' وسط المحافظة

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "ضرب رمانة هجومية من قبل المتظاهرين المندسين باتجاه القوات الامنية في منطقة حي البلدية وسقوط عدد كبير من القوات الامنية".

وأضافت القيادة، أنه "تم ايضا ضرب رمانة هجومية آخرى قرب الكطتل الكونكريتية القريبلة من ساحة فلكة زيد بدون خسائر".