نائب عن سائرون: الحكومة فشلت في كل شيء

وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "مايحدث في العراق مهزلة لايمكن السكوت عنها، بكل القياسات التي يتحدث عنها جميع الاحزاب والسياسييين والخبراء والاعلام وكذلك المتظاهرين"، مبينا، ان "الوضع يدل على شي واحد وهو ان الحكومة فشلت في كل شي".وأضاف العكيلي، أن "العقل والمنطق يقول لابد من تنفيذ خارطة الطريق باسرع وقت وهي تعديل قانون الانتخابات وقانون المفوضية المستقلة للانتخابات"، لافتا الى ان "هذا ماسيكون الاسبوع القادم، وان يكون بعد التصويت مباشرة استقالة الحكومة او ان تقال".

وأوضح، أن "التلاعب بعدم تحديد موعد للاستجواب من قبل رئيس البرلمان ماهو الا فعل مقصود يراد منه استمرار الرئاسة في مكانها وهو مايكون في طور العدم في حالة بدء انتخابات مبكرة"، مشددا على أن "هذه الخطوة الثانية بعد اقاله الحكومة، خاصة ان كل مايحصل في البلد يدلل على فشلها".



واكد العكيلي، ان "الوضع الحالي مابين شهداء سلميين، وعناصر مجرمة تحرق، وقوات امن لاحول ولا قوة لهم على المجرمين وغير قادرة على حماية المتظاهرين السلميين وحماية نفسها اوممتلكات البلد، واوامر رمي برصاص حي وفوضى عارمة ومستقبل مجهول للبلد جميعها تعني فشل الحكومة، مشددا على ان"الحل بهذه الاوضاع اقالة الحكومة وانتخابات مبكرة في ظل قانون انتخابي عادل".