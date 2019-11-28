نقابة الصحفيين تدعو منتسبها للتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم

دعت نقابة الصحفيين العراقيين، الخميس، الصحفيين للتوجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية ولاسيما الناصرين للتبرع بالدم لانقاذ حياة المصابين من المواطنين والقوات الأمنية.
ووجهت النقابة، "فروعها في المحافظات بفتح مراكز عاجلة لنقل الصحفيين وتسهيل وصولهم إلى مراكز التبرع بالدم لما لذلك من ضرورات إنسانية تتطلبها الظروف الحالية وسلامة المصابين".
وطلبت نقابة الصحفيين، من الأسرة الصحفية بـ أن "تضع العراق وأمنه ومستقبله نصب أعينها وخاصة في تلك المرحلة وان يعمل الصحفي والإعلامي وكل من موقعه بأن يكون قريبا من المواطنين والقوات الأمنية على حد سواء والتصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى زعزعة امن العراق واستقراره".
وتابعت، أنها "في الوقت الذي تتقدم فيه إلى عوائل الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية بالتعازي القلبية، وتدعو بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين منهم فأنها تبتهل إلى الله العزيز القدير ان يحفظ العراق وشعبه ويجنبه كل مكروه".
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