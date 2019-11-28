عبد المهدي يستدعي جميل الشمري

وقال الناطق العسكري لعبد المهدي اللواء عبد الكريد خلف في خبر عاجل بثه التلفزيون الرسمي، إن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، "استدعى الفريق الركن جميل الشمري المشرف على القطعات الأمنية في محافظة ذي قار للتداول".يشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قرر، اليوم الخميس، سحب يد رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري.

وشهدت محافظة ذي قار فجر اليوم، صدامات بين المتظاهرين المعتصمين والقوات الامنية ادت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.