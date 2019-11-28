حقوق الانسان تعلن ارتفاع معدلات العنف في البلاد خلال الايام الماضية

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استمرارا لمهام المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق في رصد وتوثيق الأحداث التي رافقت التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، فقد اشرت المفوضية ارتفاعا في استخدام العنف المفرط مما ادى الى سقوط العديد من الشهداء والمصابين".وأوضحت المفوضية، أن "في محافظة (ذي قار) كان هنالك (٢٥) شهيدا و(٢٥٠) مصابا من المتظاهرين، واستشهاد (٢) واصابة (٦٧) متظاهرا و(٢٥) من القوات الامنية في محافظة بغداد، واصابة (٣٠٨) من المتظاهرين والقوات الامنية في محافظة المثنى، واستشهاد (٤) واصابة (٣٥٤) من المتظاهرين و(٥٠) من القوات الامنية في محافظة النجف".

وأضافت، أنها "تبدي اسفها وقلقها البالغ لارتفاع معدلات العنف وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا من المتظاهرين والقوات الامنية خلال الايام الثلاثة بسبب العنف والسلاح الحي وحرق العديد من الممتلكات العامة والخاصة ومنها حرق مقر القنصلية الإيرانية في محافظة النجف وجزء من مجمع شهيد المحراب".



وتابعت، أن "في الوقت الذي نؤكد فيه على كفالة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، ندعو القوات الامنية باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة والعنف الا في حال الدفاع عن النفس بعد استنفاذ كافة الاجراءات الاخرى لمنع الضرر وحماية المتظاهرين والدفاع عن النفس، كما اننال نوكد ايضا على القوات الامنية بضرورة اعتقال وعزل اي عنصر مخرب داخل جموع المتظاهرين السلميين بدل إطلاق النار العشوائي ليتم محاسبته وفق القانون ومن قبل القضاء العراقي".

ودعت المفوضية، المتظاهرين الى "الابتعاد عن التصادم مع القوات الامنية والالتزام بالتظاهر في الاماكن المخصصة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك مقرات البعثات الدبلوماسية، كما ندعو الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف نزيف الدم وحماية المتظاهرين وإعادة الحياة للمرافق العامة وتعزيز وكفالة التظاهرالسلمي".

واكدت على، "تشريع قانون انتخابات عادل مع تشكيل مفوضية انتخابات قادرة على الحفاظ على نزاهة الانتخابات والاستجابة إلى مطالب المتظاهرين المشروعة للاسراع باجراءات اصلاحية حقيقية وفق مايطالب به المتظاهرين وحسب ما اكدت على ذلك المرجعية الرشيدة في خطب الجمعة".