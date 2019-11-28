سائرون يدعو عبد المهدي لتقديم استقالته ويعلنون وضع استقالتهم رهن اشارة الصدر

دعا نواب تحالف سائرون، اليوم الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الى تقديم استقالته فوراً، معلنين وضعهم استقالتهم من البرلمان رهن اشارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال نواب الكتلة خلال مؤتمر صحفي عقدوه في بغداد وحضرته الخليج 365، إنه "في هذه اللحظات المهمة والانعطافة التاريخية التي يمر بها العراق من تفاقم الاوضاع وتطور الاحداث وعدم قدرة الحكومة على ادارة الازمات المستمرة تؤكد كتلة سائرون النيابية على رئيس الوزراء ان يقدم استقالته فورا حفاظا على دماء العراقيين ووحدة وطنهم وعليه ان يعلم ان صوت الشعب سينتصر مهما حاولت قوى الفساد اخماده".

وأضافوا "كذلك نعلن عن إلتزامنا التام بكل مايصدر من السيد مقتدى الصدر واننا كاعضاء مجلس النواب عن تحالف سائرون نضع استقالتنا رهن اشارته والشعب"، مشددين بالقول "وجودنا في مجلس النواب هو للدفاع عن حقوق جميع العراقيين ولن نتردد لحظة واحدة في التضحية بكل مانملك قربانا لعيون العراق وشعبه الكريم".

ودعا النواب "جميع القوى الوطنية ان تكون لها مواقف تتناسب مع الاحداث الجارية وان تغلب مصلحة العراق على جميع المصالح الاخرى والعمل الحقيقي على اقالة الحكومة باسرع وقت لتدارك الخطر الذي يهدد امن العراق ومستقبله"، محذرين من ان "مخاطر الاحداث ان استمرت فلن ينجو منها اي طرف وبدون استثناء فالجميع في مركب واحد مهما تعددت العناوين والانتماءات".

Advertisements

وأكدوا، أنهم "بانتظار استقالة الحكومة، لتكون الخطوة الاولى في طريق اطفاء الحرائق قبل فوات الاوان".

وقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، نصيحة إلى الحكومة العراقية بالاستقالة فوراً حقناً للدماء، معتبراً أن عدم استقالتها يعني بداية نهاية العراق، فيما دعا الى عدم تحويل العراق الى سوريا ثانية.