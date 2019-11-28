الفيفا يحظر رئيس اتحاد كرة متهم بارتكاب جرائم حرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، حظر مسؤول رياضي بارز يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لارتكاب جرائم حرب.

وقال الفيفا إن "قضاة القيم منعوا باتريس إدوارد نغايسونا لـ6 سنوات و8 أشهر، بتهم منها التمييز والفشل في حماية النزاهة والكرامة الإنسانية، كما غرمه أيضا 500 ألف فرنك سويسري".

وكان نغايسونا رئيسا لاتحاد كرة القدم في جمهورية إفريقيا الوسطى لأكثر من عقد منذ 2008، وانتخب العام الماضي للجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الإفريقي.

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ويشتبه في ارتكاب نغايسونا جرائم حرب عامي 2013 و2014، كزعيم لميليشيات "أنتي بالاكا" المسيحية التي استهدفت مسلمين.

وفي الفترة التي زعم فيها ارتكابه جرائم حرب، كان نغايسونا عضوا في لجنة الفيفا المنظمة لكأس العالم، وعينه الاتحاد الدولي في 2017 ضمن أعضاء لجنة الجمعيات، وألقي القبض على نغايسونا ديسمبر الماضي في فرنسا، ونقل إلى هولندا حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية.