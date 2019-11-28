مسؤول اميركي يدعو الحكومة العراقية لضبط النفس والسماح بالتظاهرات السلمية

دعا مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، الحكومة العراقية الى ضبط النفس والسماح بالتظاهرات السلمية. ونقل موقع "سكاي نيوز عربية"، عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، قوله، إن "رسالتنا للحكومة العراقية هي ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والسماح بالتظاهرات السلمية".

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