العبادي يطالب باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة

طالب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الخميس، باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة مستقلة، فيما دعا الى محاسبة كل المسؤولين المتسببين باراقة الدماء.

وقال العبادي، في بيان تلقت السومرية نسخة منه، "ندين وبشدة اراقة دماء الابرياء في ذي قار وجميع محافظات العراق، وندعو لمحاسبة المسؤولين عنها"، مبينا أن "استقرار البلاد وسلامة الشعب في خطر حقيقي، وعلى الوطنيين والعقلاء تدارك انهيار النظام العام للدولة".

وطالب العبادي بـ"محاسبة الجناة واستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة، تقود مرحلة انتقالية لاجراء انتخابات حرة مبكرة بقانون منصف ومفوضية مستقلة بشراكة الامم المتحدة"، داعيا الجميع إلى "تحمّل المسؤولية والتضامن لانقاذ البلاد والعباد من مخاطر الانهيار".