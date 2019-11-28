الحكيم لنظيره الايراني: العراق حريص على توفير الوضع الأمنيّ المستقر لجميع البعثات الدبلوماسيّة

وصف وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، الخميس، عملية الحرق الذي تعرضت له القنصلية الايرانية بالنجف بانه "عملا اجراميا"، فيما أكد لنظيره الايراني محمد جواد ظريف حرص الحكومة على توفير الوضع الأمنيّ المُستقِرّ لجميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة بالعراق.
وأعرب الحكيم، بحسب البيان، "عن أسفه لما حدث"، عادّاً أنَّ "هذا العمل الإجراميَّ لن يمرَّ من دون مُحاسَبة الأشخاص الذين قاموا به، وأنَّ السلطات الأمنيّة تُجري تحقيقاتها؛ لغرض التوصُّل إلى الفاعلين".
وأكد الحكيم، "حرص الحكومة على توفير الوضع الأمنيّ المُستقِرّ لجميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق"، مُشدّداً على "تمسُّك بغداد بالعلاقات الستراتيجيّة مع طهران، وتطلّعها نحو تدعيم العلاقات الثنائيّة عبر توسيع دائرة التعاون لتحقيق المصالح المُشترَكة بين البلدين، وخدمة للشعبين الصديقين".
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