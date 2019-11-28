أكد السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، اليوم الخميس، أن ما وصفهم بـ"مندسين وعملاء للخارج" يحاولون اثارة الفتن بين البلدين عبر حرقهم القنصلية الإيرانية في النجف، أمس.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية، عن مسجدي قوله، إن "غرض المندسين وعملاء الخارج مما حصل في النجف، أمس، بعدما احرقت القنصلية الايرانية، هو تخريب أواصر الصداقة واثارة الفتنة بين إيران والعراق، وما حصل لم يكن برغبة الحكومة ولا الشعب العراقي".
وأَضاف: "لقد شهدنا مثل هذه الاعمال في إيران حيث أقدم الأشرار والمخربون على أعمال شبيهة بالتي شهدتها مدينة النجف"، مشددا على ضرورة أن "يعتمد الشعب الايراني ويثق بمحبة الشعب العراقي، فقد شهدنا جميعاً وخصوصاً في أيام زيارة الأربعين حسن ضيافة العراقيين وخدمتهم للزوار الإيرانيين وغيرهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مسجدي عن حرق القنصلية الايرانية: مندسون وعملاء الخارج يحاولون إثارة الفتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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