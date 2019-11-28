العبادي يرفض 'الاعتداء' على الممتلكات والمدارس والبعثات: السلمية سلاح التغيير

وقال العبادي في تغريدة على حسابه بتويتر: "سلاح التغيير هو السلمية ومن يريد استخدام العنف فهو ضد ثورة الشعب السلمية، وأداة الإصلاح ليس الاعتداء على الممتلكات ولا المدارس ولا البعثات".

واستطرد قائلا: "انها صفحة سوداء في سجل من يقمع الشباب.. ثورتكم بيضاء.. وبوعيكم وثباتكم وسلميتكم نقضي على ظلمات المحاصصة والفساد والتبعية".

