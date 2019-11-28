رأى رئيس إئتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الخميس، أن سلاح التغيير هو السلمية، معتبراً أن أداة الإصلاح ليس بالاعتداء على الممتلكات والمدارس والبعثات.
وقال العبادي في تغريدة على حسابه بتويتر: "سلاح التغيير هو السلمية ومن يريد استخدام العنف فهو ضد ثورة الشعب السلمية، وأداة الإصلاح ليس الاعتداء على الممتلكات ولا المدارس ولا البعثات".
واستطرد قائلا: "انها صفحة سوداء في سجل من يقمع الشباب.. ثورتكم بيضاء.. وبوعيكم وثباتكم وسلميتكم نقضي على ظلمات المحاصصة والفساد والتبعية".
واستطرد قائلا: "انها صفحة سوداء في سجل من يقمع الشباب.. ثورتكم بيضاء.. وبوعيكم وثباتكم وسلميتكم نقضي على ظلمات المحاصصة والفساد والتبعية".
كانت هذه تفاصيل خبر العبادي يرفض 'الاعتداء' على الممتلكات والمدارس والبعثات: السلمية سلاح التغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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