اصابة 12 شخصاً بحادث سير غرب الرمادي

افاد مصدر امني، الخميس، باصابة 12 شخصاً بحادث سير غرب الرمادي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادثا مروريا وقع على طريق الربط بين هيت والبغدادي غرب الرمادي، بعد تصادم سيارة اوبل بسيارة باص صغيرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث تسبب باصابة 12 شخصاً تم نقلهم الى مستشفى قريب".