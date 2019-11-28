أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، الخميس، أن كردستان بوابة تجارية للعراق، معتبراً أن الاستقرار يخدم الجميع، فيما اعرب عن امله بعودة اللاجئين السوريين الى ديارهم طواعية لا قسراً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البارزاني من أنقرة: كردستان بوابة تجارية للعراق والاستقرار يخدم الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.