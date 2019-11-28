الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

عبد المهدي يسحب يد رئيس خلية الأزمة في ذي قار جميل الشمري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أمر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بسحب يد رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري.

وقال التلفزيون الرسمي في خبر عاجل له، إن " رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة قرر سحب يد رئيس خلية الازمة في ذي قار الفريق جميل الشمري".

وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي، هدد في وقت سابق من اليوم الخميس، بالاستقالة من منصبه في حال عدم ابعاد الفريق جميل الشمري من ادارة خلية الازمة بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي يسحب يد رئيس خلية الأزمة في ذي قار جميل الشمري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا