عبد المهدي يسحب يد رئيس خلية الأزمة في ذي قار جميل الشمري

أمر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بسحب يد رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري.

وقال التلفزيون الرسمي في خبر عاجل له، إن " رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة قرر سحب يد رئيس خلية الازمة في ذي قار الفريق جميل الشمري".

وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي، هدد في وقت سابق من اليوم الخميس، بالاستقالة من منصبه في حال عدم ابعاد الفريق جميل الشمري من ادارة خلية الازمة بالمحافظة.