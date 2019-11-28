صالح يحث محافظ نينوى الجديد على تلبية متطلبات أبناء المحافظة

حث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، محافظ نينوى الجديد نجم الجبوري، على تلبية متطلبات أبناء المحافظة واعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات "الإرهابية".
وقال مكتب صالح في بيان تلقت السومرية نسخة منه، إن الأخير "استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم، محافظ نينوى الجديد نجم عبد الله الجبوري، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة، وضرورة تظافر الجهود للنهوض بواقع الخدمات فيها، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، والعمل على تلبية متطلبات أبناء نينوى في الحياة الكريمة".
وأعرب صالح، بحسب البيان، عن تمنياته "التوفيق للجبوري في مهامه الجديدة"، مثمناً "دور المحافظ السابق منصور المرعيد وجهوده في خدمة ابناء المحافظة".
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