بالصور.. اندلاع حريق قرب السياج الخارجي لمرقد الحكيم وسط النجف

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن حريقا اندلع قرب السياج الخارجي لمرقد الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى الاسلامي، محمد باقر الحكيم، وسط محافظة النجف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع قرب السياج الخارجي لمرقد الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى الاسلامي محمد باقر الحكيم، في ساحة ثورة العشرين وسط النجف".
وأضاف، أن "الحريق أسفر عن خسائر مادية بسيطة، لكنه لم يسفر عن خسائر بشرية"، مشيرا إلى أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحادث".
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