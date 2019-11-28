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متظاهرون يقطعون طريقين في ذي قار والديوانية

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قطع متظاهرون غاضبون، اليوم الخميس، طريقين في محافظتي ذي قار والديوانية.
وقال مراسل الخليج 365 في ذي قار، إن متظاهرين قطعوا ظهر اليوم، جسر الفهد في محافظة ذي قار.

من جانبه، ذكر مراسلنا في الديوانية، أن متظاهرين في محافظة الديوانية قطعوا طريقا في ساحة عبد الكريم قاسم وسط المحافظة، من خلال احراق الاطارات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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