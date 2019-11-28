متظاهرون يقطعون طريقين في ذي قار والديوانية

وقال مراسل الخليج 365 في ذي قار، إن متظاهرين قطعوا ظهر اليوم، جسر الفهد في محافظة ذي قار.

من جانبه، ذكر مراسلنا في الديوانية، أن متظاهرين في محافظة الديوانية قطعوا طريقا في ساحة عبد الكريم قاسم وسط المحافظة، من خلال احراق الاطارات.

