الحلبوسي لمحافظ نينوى الجديد: يجب إعادة إعمار المحافظة لتعود بمعالمها

اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، الوقت قد حان لبدء العمل من أجل استقرار نينوى، وأن البرلمان لم ولن يدخر جهداً بدعم جهود الاستقرار، مؤكداً على ضرورة إعادة إعمار المحافظة لتعود بمعالمها كجامع النوري ومنارة الحدباء.
وأشار إلى أن "لنينوى مكانة كبيرة في قلوب العراقيين، فحينما تعرضت لهجمة إرهابية شرسة على يد عصابات داعش الإرهابي؛ توحد أبناء العراق جميعاً لتحريرها، واختلطت فيها دماء كل أطياف الشعب العراقي وتحقق النصر".
وأضاف، أن "هذه المدينة شهدت ظلماً كبيراً على يد الإرهاب الذي ارتكب أبشع الجرائم ضد كل الطوائف فيها، وكذلك بحق التراث والتاريخ والحضارة، ولا بد من إنصافها من خلال بدء مرحلة جديدة عنوانها خدمة أهالي نينوى، الذين ينتظرون الكثير، وإعادة البناء والإعمار لتعود شاخصة بمعالمها كجامع النوري ومنارة الحدباء ومسجد النبي يونس".
وتابع، أن "هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع وفي مقدمتها الحكومة المحلية والاتحادية، وأن مجلس النواب لم ولن يدخر جهداً بدعم جهود الاستقرار، من خلال توفير التخصيصات اللازمة لإعادة الإعمار".
من جهته، قال الجبوري إنه "سيبذل كل جهوده من أجل النجاح في مهامه وخدمة أهل نينوى وتحقيق الاستقرار للمحافظة".
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