الحلبوسي لمحافظ نينوى الجديد: يجب إعادة إعمار المحافظة لتعود بمعالمها

وقال الحلبوسي خلال استقباله محافظ نينوى الجديد نجم الجبوري، بحسب بيان لمكتب الأول تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوقت قد حان للشروع بالعمل من أجل استقرار نينوى، من خلال إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية التي تمكن عودة جميع النازحين إلى ديارهم وغلق ملف النزوح".وأشار إلى أن "لنينوى مكانة كبيرة في قلوب العراقيين، فحينما تعرضت لهجمة إرهابية شرسة على يد عصابات داعش الإرهابي؛ توحد أبناء العراق جميعاً لتحريرها، واختلطت فيها دماء كل أطياف الشعب العراقي وتحقق النصر".

وأضاف، أن "هذه المدينة شهدت ظلماً كبيراً على يد الإرهاب الذي ارتكب أبشع الجرائم ضد كل الطوائف فيها، وكذلك بحق التراث والتاريخ والحضارة، ولا بد من إنصافها من خلال بدء مرحلة جديدة عنوانها خدمة أهالي نينوى، الذين ينتظرون الكثير، وإعادة البناء والإعمار لتعود شاخصة بمعالمها كجامع النوري ومنارة الحدباء ومسجد النبي يونس".



وتابع، أن "هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع وفي مقدمتها الحكومة المحلية والاتحادية، وأن مجلس النواب لم ولن يدخر جهداً بدعم جهود الاستقرار، من خلال توفير التخصيصات اللازمة لإعادة الإعمار".

من جهته، قال الجبوري إنه "سيبذل كل جهوده من أجل النجاح في مهامه وخدمة أهل نينوى وتحقيق الاستقرار للمحافظة".