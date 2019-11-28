الجبوري يرهن تحقيق الإصلاحات بإجراء التعديل الوزاري ومحاسبة المفسدين

دعا عضو مجلس النواب قتيبة الجبوري، الخميس، المتظاهرين إلى توحيد الصفوف وعدم السماح لـ"المندسين بإثارة الفتنة"، فيما رهن تحقيق الإصلاحات بإجراء التعديل الوزاري ومحاسبة المفسدين واستجوابهم أمام الرأي العام.
وأشار إلى أن "المطلوب اليوم هو التكاتف الحقيقي وقطع الطريق على أية اجندات مغرضة تحاول استغلال أية فرصة لإعادة البلد إلى زمن الفوضى والإرهاب سواء في المناطق المحررة أو غيرها"، داعياً "أبناء محافظات الوسط والجنوب إلى الالتزام بتوجيهات المرجعية الرشيدة والحفاظ على السلم الاجتماعي".
وأضاف الجبوري، أن "الحكومة ملزمة باحترام إرادة الشعب وتلبية كافة مطالب المتظاهرين والمضي بتنفيذ الإصلاحات خلال المدة المقررة، ولن تتحقق الإصلاحات ما لم يتم إجراء التعديل الوزاري ومحاسبة المفسدين واستجوابهم أمام الرأي العام، وبالتالي على الحكومة أن تعي خطورة الموقف وإذا لم تنجز وعودها فالأجدر بها أن تستقيل".
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