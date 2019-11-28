الجبوري يرهن تحقيق الإصلاحات بإجراء التعديل الوزاري ومحاسبة المفسدين

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التظاهر السلمي حق يكفله الدستور ولا تستطيع أية جهة منع المتظاهرين من التعبير عن رأيهم وفضح الفاسدين وسراق المال العام والمطالبة بحقوقهم المشروعة في توفير فرص العمل ومستوى معيشة يليق بهم وبعوائلهم في وطن له سيادة ولا مكان فيه للتدخلات الخارجية، ولكن على أبنائنا في ساحات التظاهرات والاعتصامات أن يمنعوا المندسين من تنفيذ أجنداتهم في التخريب والحرق والاعتداء ونشر الفوضى التي من شأنها إثارة الفتن بين ابناء الشعب الواحد، فإذا اشتعلت نيران الفتنة لن تسلم حتى بقية المحافظات".وأشار إلى أن "المطلوب اليوم هو التكاتف الحقيقي وقطع الطريق على أية اجندات مغرضة تحاول استغلال أية فرصة لإعادة البلد إلى زمن الفوضى والإرهاب سواء في المناطق المحررة أو غيرها"، داعياً "أبناء محافظات الوسط والجنوب إلى الالتزام بتوجيهات المرجعية الرشيدة والحفاظ على السلم الاجتماعي".

وأضاف الجبوري، أن "الحكومة ملزمة باحترام إرادة الشعب وتلبية كافة مطالب المتظاهرين والمضي بتنفيذ الإصلاحات خلال المدة المقررة، ولن تتحقق الإصلاحات ما لم يتم إجراء التعديل الوزاري ومحاسبة المفسدين واستجوابهم أمام الرأي العام، وبالتالي على الحكومة أن تعي خطورة الموقف وإذا لم تنجز وعودها فالأجدر بها أن تستقيل".