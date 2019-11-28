ثلاث اتفاقيات مطروحة بين المركز والاقليم ووفد كردي يزور بغداد الاسبوع المقبل

كشف مصدر مطلع، ان هناك ثلاث اتفاقيات مطروحة للاتفاق بين الحكومة الاتحادية والاقليم، فيما اشار الى ان اجتماع خلال الاسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات.

وقال المصدر ان "ثلاث اتفاقيات مطروحة للاتفاق بين الحكومة الاتحادية والاقليم"، مبينا انه "تم الاتفاق على اختيار واحد منها بشكل مبدئي خلال اجتماعات ولقاءات عقدت في الأيام الماضية بالعاصمة بغداد بين مسؤولين من كلا الطرفين".

واضاف المصدر ان الاتفاق الأول هو تسليم الإقليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة تصدير النفط العراقية "سومو"، ثم تقوم هي ببيعه عبر السوق العالمية وتسلم عائداته، فيما يشمل الاتفاق الثاني على يبيع الإقليم الكمية ذاتها ويسلم عائداتها لبغداد، والمقترح الثالث أن يقوم الإقليم ببيع نفطه وتسلم عائدات ذلك البيع وتقوم بغداد باستقطاع عائدات الكمية المتفق عليها وإرسال بقية الأموال من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية إلى الإقليم".

واشار المصدر الى أنه "تم الاستقرار على الخيار الأول بشكل مبدئي"، مؤكدا أن "الاتفاق سيطبق، في حال تم التوقيع عليه، في الأول من العام المقبل".

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ولفت المصدر الى أن "الأسبوع المقبل سيشهد زيارة وفد من كردستان إلى بغداد لاستكمال المفاوضات"، مبينا ان "الاجتماع قد يكون حاسما للاتفاق في حال المضي في إرسال الموازنة للعام المقبل إلى البرلمان العراقي لإقرارها".

وقال وزير النفط في 25 نيسان 2019 ان حكومة الاقليم لم تسلم لغاية الان ما اقر في موازنة عام 2019والقاضي بتسليم 250 الف برميل يوميا لشركة تسويق النفط العراقي" سومو" بحيث تتولى الاخيرة بيعه وتوجيه العائدات للموازنة الاتحادية.

ونصت موازنة عام 2019 أن نسبة إقليم كردستان في الموازنة المالية لعام 2019 بلغت 12,67%، مبيناً أن حكومة كردستان ستلتزم بدفع 250 ألف برميل من النفط يومياً مقابل حصة الإقليم.