أمانة بغداد: فتح منفذ شمال العاصمة مغلق منذ 2006

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد استحصال الموافقات اللازمة، قامت ملاكاتها في بلدية الشعلة بفتح المنفذ الذي يربط منطقة الدولعي بالطريق السريع صلاح الدين".

وأضافت الأمانة، أن "الملاكات البلدية باشرت بعد ذلك، بحملة لتنظيف المنفذ المذكور والذي سيساهم بتقليل الزخم المروري وتسهيل حركة السير".

