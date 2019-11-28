أمانة بغداد: فتح منفذ شمال العاصمة مغلق منذ 2006

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن فتح منفذ شمال العاصمة مغلق منذ عام 2006، مبينةً أن المنفذ سيساهم بتقليل الزخم المروري وتسهيل حركة السير.
وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد استحصال الموافقات اللازمة، قامت ملاكاتها في بلدية الشعلة بفتح المنفذ الذي يربط منطقة الدولعي بالطريق السريع صلاح الدين".
وأضافت الأمانة، أن "الملاكات البلدية باشرت بعد ذلك، بحملة لتنظيف المنفذ المذكور والذي سيساهم بتقليل الزخم المروري وتسهيل حركة السير".
وأضافت الأمانة، أن "الملاكات البلدية باشرت بعد ذلك، بحملة لتنظيف المنفذ المذكور والذي سيساهم بتقليل الزخم المروري وتسهيل حركة السير".
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