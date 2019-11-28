الدخيلي يدعو عبد المهدي إلى 'إخراج' الشمري من ذي قار

دعا محافظ ذي قار عادل الدخيلي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الخميس، إلى "إخراج" الفريق الركن جميل الشمري من المحافظة لـ"إخلاله بالأمن العام".
وقال الدخيلي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه "نطالب القائد العام للقوات المسحلة بإخراج الفريق جميل الشمري من المحافظة لإخلاله بالأمن العام وتسببه بقتل وإصابة العشرات".
يذكر أن الفريق الركن جميل الشمري وصل، مساء أمس الأربعاء، إلى محافظة ذي قار برفقة عدد من الضباط، بحسب وسائل إعلام محلية.
يذكر أن الفريق الركن جميل الشمري وصل، مساء أمس الأربعاء، إلى محافظة ذي قار برفقة عدد من الضباط، بحسب وسائل إعلام محلية.
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