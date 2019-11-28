جنح الكوت: الحبس ٣ سنوات لعضو مجلس محافظة أدين بالرشوة

اصدرت محكمة جنح الكوت، الخميس، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على أحد اعضاء مجلس محافظة واسط أدين بطلب رشوة.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة جنح الكوت قضت حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على أحد اعضاء مجلس محافظة واسط استنادا لاحكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات".
وأضاف أن "المدان كان قد طلب رشوة عبارة عن مبلغ مقداره مائة الف دولار امريكي من احد المستثمرين مقابل عدم عرقلة اجازته الاستثمارية كون الأول رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة واسط".
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