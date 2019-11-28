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2019-11-28 | 10:42
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وقال إبراهيم في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية في مباراة قطر وتركيزنا منصب حالياً على مواجهة المنتخب الاماراتي".
وأوضح أن "اللاعبين طبقوا خطط المدرب في الملعب والتزموا بجميع الواجبات التي اناطها الينا، وهذا الامر ساعدنا في تحقيق الفوز بالإضافة الى روحية الشباب وهذا الامر سيتكرر امام الإمارات".
يذكر أن المنتخب الاماراتي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الوطني العراقي.
وكان المنتخب الوطني قد تغلب على قطر 2-1 في مباراته الأولى، فيما تغلبت الإمارات 3-0 على اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر احمد إبراهيم: تطبيق خطط المدرب سبب النجاح امام قطر وسيتكرر مع الامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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