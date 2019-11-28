احمد إبراهيم: تطبيق خطط المدرب سبب النجاح امام قطر وسيتكرر مع الامارات

ويتواجه المنتخبان في الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج "خليجي 24" والمقامة منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد الجمعة.

وقال إبراهيم في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية في مباراة قطر وتركيزنا منصب حالياً على مواجهة المنتخب الاماراتي".



وأوضح أن "اللاعبين طبقوا خطط المدرب في الملعب والتزموا بجميع الواجبات التي اناطها الينا، وهذا الامر ساعدنا في تحقيق الفوز بالإضافة الى روحية الشباب وهذا الامر سيتكرر امام الإمارات".

يذكر أن المنتخب الاماراتي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الوطني العراقي.

وكان المنتخب الوطني قد تغلب على قطر 2-1 في مباراته الأولى، فيما تغلبت الإمارات 3-0 على اليمن.