نائب: التعديلات الوزارية لن تلبي المطالب الجماهيرية

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي، الخميس، إلى الإسراع بإجراء الإصلاحات، فيما اعتبر أن التعديلات الوزارية لن تكون ملبية للمطالب الجماهيرية.

وقال الخالدي في حديث لـ الخليج 365، إن "الإسراع بقضية الإصلاحات هو أمر ضروري من خلال تشريع قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات وإيجاد حلول لأزمتي السكن والبطالة"، مشيراً إلى أن "الخطوة اللاحقة لهذا الأمر هو الذهاب لحل مجلس النواب وقد تم التوقيع على وثيقة لحل المجلس".



وأضاف، أن "حل المجلس هي خطوة ضرورية لأن هذا الحل الحقيقي يكون من خلال إبعاد الطبقة السياسية الحاكمة كونها مرفوضة من الشعب العراقي"، لافتاً إلى أن "على رئيس الوزراء الابتعاد عن المهل للإصلاحات أو التعديلات الوزارية وأن يقدم استقالته فوراً لأن تجربتنا مع التعديلات الوزارية لم تتعد كونها إرضاء لبعض الكتل السياسية ولن تكون ملبية للمطالب الجماهيرية".

