مرجع ديني يطالب بحل الأحزاب السياسية

طالب المرجع الديني قاسم الطائي، الخميس، بحل الأحزاب السياسية، في حال فشلت السلطة التشريعية تحويل النظام النيابي الى رئاسي.

وقال الطائي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعد الخروج العفوي للعراقيين، والذي نسأل الله ان يتم مشروعه وانجازه بتحقيق مطالبهم وارجاع الحكومة الى وعيها، فاننا ننبه ان المتصدي للسلطة في أي بلد وخصوصا في البلاد الإسلامية يكون مسؤولا عن أي مظلمة تحصل في بلده، ولا يقول انا ليس لي دخل، لان المسؤول في الدولة هو مسؤول عن الجائع قانونيا وشرعيا".

وشدد على ضرورة "تحويل النظام النيابي الى رئاسي وان ينتخب رئيس الحكومة من الشعب مباشرة ويكون حرا باختيار حكومته ويكون حق البرلمان مراقبته وأداء الحكومة"، مشيرا الى انه "اذا فشلوا في تحقيق هذا الامر فاقترح حل الأحزاب السياسية في البلاد ويصار الى انتخابات مباشرة".

Advertisements

وتابع تم "هذا الامر ليس بدعة انما جاري في كثير من الدول ومنها ايران التي حلت الأحزاب في ثمانينات القرن الماضي"، مشددا على ضرورة ان "يقلص مجلس النواب الى 150 نائبا، وإلغاء مخصصات الرئاسات الثلاث وتوفير هذا الكم الهائل من الموارد التي تكلف الدولة 7 مليارات دولارات ما عدا إقليم كردستان ".

واعتبر الطائي ان "الدستور بني على مصالح الكتل السياسية، وليس على مصالح العراقيين وكثير من مفرداته مجملة وملغومة ، ولا يعالج أي مشكلة يمكن ان تحصل، وهو مليء بالأزمات، والدليل ما نعيشه اليوم من احداث".