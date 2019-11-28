برشلونة يتأهل لثمن نهائي الابطال بثلاثية مثيرة في شباك دورتموند

وسجل أهداف برشلونة كل من لويس سواريز (29) وليونيل ميسي (33) وأنطوان جريزمان (67)، فيما جاء هدف دورتموند الوحيد عن طريق جادون سانشو (77).

وارتفع رصيد برشلونة إلى 11 نقطة في صدارة المجوعة السادسة صدارة المجموعة السادسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ليتأهل رسميًا إلى لدور الـ16، فيما تتجمد رصيد دورتموند عند 7 نقاط.



وباغت دورتموند، أصحاب الأرض بهجمة مبكرة بدأت باختراق أشرف حكيمي من الجهة اليمنى، قبل أن يرسل عرضية أرضية سددها نيكو شولز، ولكن تيرشتيجن تصدى لها قبل أن يسددها الظهير الألماني مجددًا إلا أنها مرت بجوار القائم في الدقيقة الثانية.

وألغى الحكم هدفًا لبرشلونة سجله لويس سواريز، في الدقيقة 22، بداعي التسلل، وبالفعل أكدت تقنية الفيديو، صحة قرار الحكم.

واضطر إرنستو فالفيردي، لسحب عثمان ديمبلي في الدقيقة 23، بعدما تعرض للإصابة، حيث أدخل أنطوان جريزمان بدلاً منه.



وافتتح لويس سواريز، التسجيل لبرشلونة بعد تمريرة سحرية من ليونيل ميسي، في الدقيقة 29 من زمن المباراة.

وأضاف ميسي، هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 33، بعدما سدد كرة أرضية لا تصد ولا ترد في شباك دورتموند.

وفي الشوط الثاني، تألق تير شتيجن حين تصدى لتسديدة جوليان براندت في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

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وعزز البديل أنطوان جريزمان، من تقدم برشلونة بهدف ثالث في الدقيقة 67، بعد أسيست رائع من ميسي الذي احتفل بمباراته الـ700 مع الفريق الكتالوني على أكمل وجه.

وحرمت العارضة، ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الرابع لبرشلونة بعدما حولت تسديدته من ركلة حرة مباشرة إلى ركلة مرمى، في الدقيقة 75.

وسجل البديل جادون سانشو، الهدف الأول لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 78، بتسديدة رائعة لم يستطع تير شتيجن إيقافها.

وكاد سانشو أن يسجل هدفه الثاني في المباراة، إلا أن تير شتيجن والعارضة أوقفا تسديدته القوية في الدقيقة 85.

