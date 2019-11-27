الخزعلي يتوجه للنجف بعد ورود انباء عن تعرض المدينة القديمة لمخاطر امنية

كشف مصدر مطلع، ان الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي توجه الى النجف بشكل مفاجئ. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي توجه الى محافظة النجف بشكل مفاجئ، بالتزامن مع انباء تعرض المدينة القديمة لمخاطر امنية". Advertisements واضاف ان "الخزعلي قرر نقل اقامته حاليا الى النجف". وغرد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الاربعاء، بالقول "واهم من يعتقد انه يمكن ان يمس شيء من السيد السيستاني".

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