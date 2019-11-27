الاسدي: مستعدون لنكون فورا سوراً يدافع عن جميع مراجعنا

ابدى رئيس كتلة السند الوطني النائب احمد الاسدي، الاربعاء، استعداده ليكون سورا يدافع عن جميع المراجع. وقال الاسدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعلن ان ارواحنا وأجسادنا فداء لمرجعيتنا الدينية". واضاف "نعلن اننا على استعداد للذهاب فوراً لنكون سوراً يدافع عن حصننا وقائدنا ومرجعنا المفدى السيد علي السيستاني وجميع مراجعنا العظام خوفاً من استغلال الأحداث من قبل المندسين"، لافتا الى ان "المرجعية خط احمر والجميع فداء للوطن والمرجعية الدينية".

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