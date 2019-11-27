غرد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاربعاء، بالقول "واهم من يعتقد انه يمكن ان يمس شيء من السيد السيستاني".
وقال الخزعلي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتابعتها الخليج 365، "كل من يعتقد انه يمكن ان يمس شيء من سماحة السيد السيستاني فهو واهم اشد الوهم".
واضاف "انباء المرجعية من انتصر على اكبر قوة ظلامية موجودون بالميدان وجاهزون".
كانت هذه تفاصيل خبر الخزعلي مغردا: واهم من يعتقد انه يمكن ان يمس شيء من السيد السيستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.