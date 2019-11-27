الخزعلي مغردا: واهم من يعتقد انه يمكن ان يمس شيء من السيد السيستاني

غرد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاربعاء، بالقول "واهم من يعتقد انه يمكن ان يمس شيء من السيد السيستاني".

وقال الخزعلي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتابعتها الخليج 365، "كل من يعتقد انه يمكن ان يمس شيء من سماحة السيد السيستاني فهو واهم اشد الوهم".

واضاف "انباء المرجعية من انتصر على اكبر قوة ظلامية موجودون بالميدان وجاهزون".