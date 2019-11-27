نائب عن سائرون: كتل كثيرة خذلتنا بموضوع استجواب عبد المهدي

اتهم النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي، الاربعاء، كتل كثيرة لم يسمها بأنها "خذلت" التحالف بموضوع استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال السليطي في حديث لـ برنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية مساء كل يوم، إن "موقف تحالف سائرون واضح وتكلم به في مناسبات كثيرة، فبكل جلسة يطالب نواب التحالف بتحديد استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".



وأضاف السليطي، أن "كتل كثيرة تخاذلت ولم تساند سائرون بموضوع الاستجواب الذي اكتمل وينتظر تحديد موعد الاستجواب من قبل رئاسة المجلس"، لافتا الى أن "موضوع الاستجواب اساسه موضوع قمع المتظاهرين".

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