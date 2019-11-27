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اندلاع نزاع عشائري في احد اقضية البصرة

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افاد مصدر امني، الاربعاء، باندلاع نزاع عشائري في احد اقضية البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إ "نزاعا عشائريا اندلع، مساء اليوم، في احد اقضية البصرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن بغداد والمحافظات تشهد بين فترة وأخرى نزاعات عشائرية مشاجرات، تتطور في بعض الحالات الى المواجهات المسلحة، تسفر عن قتلى وجرحى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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