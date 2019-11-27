اندلاع نزاع عشائري في احد اقضية البصرة

افاد مصدر امني، الاربعاء، باندلاع نزاع عشائري في احد اقضية البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إ "نزاعا عشائريا اندلع، مساء اليوم، في احد اقضية البصرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يذكر أن بغداد والمحافظات تشهد بين فترة وأخرى نزاعات عشائرية مشاجرات، تتطور في بعض الحالات الى المواجهات المسلحة، تسفر عن قتلى وجرحى.
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